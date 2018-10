Bulldogs-Pleite in letzter Sekunde

Der Dornbirner EC musste sich Red Bull Salzburg nach hartem Kampf aufgrund eines Treffers kurz vor Schluss mit 4:3 geschlagen geben.

Ausgerechnet gegen Salzburg wollten die Dornbirner Bulldogs nach nun bereits acht sieglosen Spielen endlich wieder zurück auf die Siegerstraße. Doch das Spiel begann alles andere als ideal – Schiechl (5.) und Huber (7.) sorgten früh für eine 2:0-Führung der Hausherren. In weiterer Folge verpassten es die Dornbirner trotz mehrerer Überzahl-Möglichkeiten den Anschlusstreffer zu erzielen – es ging mit dem verdienten 2:0 in die erste Pause.

Auch im zweiten Drittel waren die Salzburger das bessere Team. Nachdem in der 22. Minute noch die Stange den dritten Treffer verhinderte, sorgte Trattnig in der 24. Minute mit einem schönen Treffer für das 3:0. Die Partie schien schon jetzt entschieden. Doch die bis dato unsicher agierenden Bulldogs kamen nun besser ins Spiel und bereits in der 29. Minute durch Wolf zum Anschlusstreffer. Die Salzburger verloren durch diesen Gegentreffer nun etwas den Faden und die Bulldogs kamen nach überstandener Unterzahl in der 38. Minute sogar zum 3:2 durch Connelly.