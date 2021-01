Bulldogs planen gegen das Schlusslicht drei Punkte ein

Alles andere als ein Heimsieg des Tabellensechsten wäre eine Enttäuschung.

Der Liveticker vom Spiel Dornbirn Bulldogs vs Linz

Nach dem Neujahrssieg in Innsbruck verlor das auf Rang sechs liegende Dornbirn die nächsten drei Partien. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Linz sind die Bulldogs aber klarer Favorit. Die Oberösterreicher kassierten am meisten Gegentore und stellen die schlechteste Offensive der Liga. Dornbirn will nach drei Niederlagen endlich wieder die drei Pflichtpunkte im Kampf um den fünften Tabellenplatz einfahren.