Bulldogs-Negativserie geht weiter

Die Bulldogs aus Dornbirn kassierten mit dem 2:3 zu Hause gegen die Vienna Capitals trotz guter Leistung die 11. Niederlage in Folge.

Nach der bisher sehr enttäuschenden Saison mit nur einem Sieg nach Verlängerung und zehn Niederlagen ging es für den Dornbirner EC heute mit dem schweren Heimspiel gegen das Top-Team der Vienna Capitals weiter. Nachdem die Hausherren zu Beginn aus zwei Überzahl-Möglichkeiten kein Kapital schlagen konnten, nutzten die Gäste selbst ein Powerplay zur Führung durch Braun in der 16. Minute.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Capitals das bessere Team, die Bulldogs hatten selbst in Überzahl-Situationen kaum Möglichkeiten zum Ausgleich. Nachdem Tamminen dann die beste Chance des Spiels ausließ, gelang Holzapfel auf der anderen Seite in der 32. Minute das 0:2. Kurz darauf durften die Dornbirner dann aber doch jubeln, als Rapuzzi Starkbaum keine Chance ließ und den Anschlusstreffer erzielte.

Dornbirn kämpft bis zum Ende

Im letzten Abschnitt kamen die Hausherren durch Vainonen (44.) zum mittlerweile nicht unverdienten Ausgleich. Doch die Freude währte nicht lange, den Loney erzielte nach einem schönen Solo in der 48. Minute die erneute Führung der Capitals. In der 53. Minute hatten die Bulldogs dann Pech, als der Ausgleich aberkannt wurde, da das Tor zuvor schon verschoben war.

Am Ende riskierten die Bulldogs nochmal alles und nahmen den Torhüter vom Eis. Doch auch diese Maßnahme brachte nicht den erhofften Ausgleich. So kassierten die Dornbirner heute trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Spielen am Ende erneut eine Niederlage.