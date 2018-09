Bulldogs nach Kantersieg Tabellenführer

Der Dornbirner EC ließ dem Villacher SV beim 4:0-Auswärtserfolg keine Chance und steht sensationell an der Tabellenspitze.

Nach dem überzeugenden 8:1-Erfolg in Zagreb wollten die Bulldogs aus Dornbirn heute in Villach nachlegen. Und das Spiel begann für die Dornbirner ideal. Nach Gauthier-Vorarbeit sorgte Macierzynski bereits nach drei Minuten für das 0:1. Nach einer kurzen Druckphase der Hausherren legte Macierzynski in der 12. Minute auf 0:2 nach – was gleichzeitig auch den Pausenstand bedeutete.