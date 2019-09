Bulldogs kommen weiter nicht in Schwung

Der Dornbirner EC musste sich mit dem 4:8 auch im heutigen Heimspiel gegen den Villacher SV geschlagen geben.

Fehlstart auch im zweiten Drittel

Auch im zweiten Abschnitt legten die Villacher stark los und erhöhten durch Karlsson und Lahonda schnell auf 1:6. Die Bulldogs kamen heute auch in weiterer Folge nicht wirklich in Schwung und hatten bei einem Stangenschuss auch noch Pech. In der 37. Minute gelang Trupp dann aber doch noch das 2:6, mit welchem es auch in die Pause ging.

Auch im letzten Abschnitt wollten die Bulldogs nicht wirklich in Schwung kommen. So wurden vorerst zwei Überzahl-Situationen nicht genutzt. In der Schlussphase sahen die Zuseher in der Messehalle dann noch einmal mehrere Treffer. Rapuzzi (54.,PP./57.,PP) traf zweimal für die Bulldogs, Brunner (54.) und Karlsson (59./EN) trafen für die Villacher zum Endergebnis von 4:8. Die Bulldogs kassierten also auch im zweiten Heimspiel an diesem Wochenende eine Niederlage und warten noch immer auf den ersten Saisonsieg in der regulären Spielzeit.