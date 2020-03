Bulldogs Kids beendeten Saison

Eine Woche früher als vorgesehen, ging nun auch für die Dornbirner Hockey-Youngsters die Eissaison zu Ende.

Dornbirn . Seit Anfang August waren die Nachwuchsspieler des Dornbirner Eishockey Clubs bis zu dreimal in der Woche beim Eistraining im Einsatz und an den Wochenenden standen die Spiele gegen die Alterskollegen der anderen Vereine auf dem Trainingsplan. Nun endete, auch aufgrund des Corona Virus, die Eishockey Saison am vergangenen Freitag mit dem letzten Eistraining der Saison.

Zahlreiche junge Eishockeyspieler nutzten auch in dieser Saison wieder die hervorragende Infrastruktur des Dornbirner Eishockey Clubs und genossen dank bestens ausgebildeter Profitrainer eine tolle sportliche Ausbildung. Dabei war gerade bei den jüngsten Cracks, der U7 Altersklasse eine besondere Entwicklung über die ganze Saison zu sehen. Aber auch die U9 und U11 Hockeykids zeigten in allen Spielen und Trainings ihren Einsatz – so auch beim letzten Eistraining der Saison am vergangenen Freitag. Ein letztes Mal waren alle mit voller Motivation dabei und als Belohnung für eine lange und schweißtreibende Eiszeit überreichte Bulldogs Kapitän Olivier Magnan den jungen Hockeycracks im Anschluss einen kleinen Pokal, sowie einen RAUCH Eistee und ein kleines Geschenk. MIMA