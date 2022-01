Bulldogs kassieren klare Niederlage im Westderby

Die Bulldogs aus Dornbirn mussten sich im heutigen Heimspiel den Innsbrucker Haien mit 2:5 geschlagen geben.

Nach dem Sieg gegen Graz gingen die Bulldogs aus Dornbirn mit gesteigertem Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie. Besonders für die Gäste war das Spiel wichtig, um die Chance auf die Playoff-Plätze zu wahren. Nachdem eine Unterzahl noch unbeschadet überstanden wurde, sorgte Leavens in der 11. Minute für das 0:1. In weiterer Folge agierten die Defensiv-Reihen sehr gut und ließen wenig zu. 33 Sekunden vor dem Ende gelang Ruzicka doch noch der Ausgleich. Doch 3 Sekunden vor dem Ende schoss Huntebrinker die Haie wieder in Führung.