Bulldogs kassieren Heimniederlage

Die Bulldogs Dornbirn mussten sich Znojmo zu Hause mit 1:3 geschlagen geben.

Am fünften Spieltag der neuen EBEL-Saison gastierte Znojmo in der Messehalle Dornbirn. Nach den zwei knappen Niederlagen bei Fehervar und den Vienna Capitals wollten die Dornbirner zu Hause endlich den ersten vollen Erfolg nach regulärer Spielzeit einfahren. Doch das erste Drittel verlief alles andere als gut. Znojmo zeigte sich in den ersten 13 Minuten sehr effizient und ging durch Treffer von Svoboda, Sova und Berisha früh mit 0:3 in Front.