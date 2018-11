Bulldogs-Kampf beim KAC unbelohnt

Der Dornbirner EC musste sich im Auswärtsspiel beim KAC nach hartem Kampf am Ende knapp mit 6:4 geschlagen geben.

Nach dem erfolgreichen Heimspiel-Wochenende mit Siegen gegen Innsbruck und den VSV ging es für den Dornbirner EC heute mit dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten KAC weiter. Und auch dieses Spiel begann gut. Nach einer kurzen Druckphase der Hausherren gingen die Bulldogs durch Dupont in der 10. Minute mit 0:1 in Front. In weiterer Folge übernahm der KAC das Kommando, kam aber trotz eines Powerplays im 1. Drittel nicht zum Ausgleich.

Im zweiten Drittel brachten sich die Dornbirner selbst in Bedrängnis, als man in Überzahl durch Petersen den 1:1-Ausgleich kassierte (25.). Das Spiel nahm nun wieder Fahrt auf und beide Teams kamen zu Chancen. Kurz vor der zweiten Drittelpause waren es dann erneut die Bulldogs, die mit 1:2 in Führung gehen konnten – dieses Mal war O’Donnell acht Sekunden vor der Pausensirene erfolgreich.

Torreicher Start ins letzte Drittel Der letzte Abschnitt begann dann gleich mit viel Action. Nach de 2:2-Ausgleich durch Bischofberger (42.) schlugen die Bulldogs durch Timmins im Powerplay (43.) schnell zurück und gingen zum bereits dritten Mal in diesem Spiel in Führung. Doch die Führung hielt nicht lange. Nachdem Reid und Magnan kurz hintereinander vom Eis mussten, gelang Petersen bei 5 gegen 3 der 3:3-Ausgleich. Kurz darauf wurde ein KAC-Treffer nach Videobeweis nicht gegeben, jedoch musste Connelly vom Eis. Erneut nur wenig später gelang Kozek, neuerlich bei 5 gegen 3, die erstmalige Führung zum 4:3 (50.).