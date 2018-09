Bulldogs jubeln zum Saisonstart in Innsbruck

Der Dornbirner EC feierte am ersten EBEL-Spieltag einen knappen 4:3-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen den HC Innsbruck und startete somit gut in die neue Saison.

Für den Dornbirner EC ging mit dem Auswärtsspiel beim HC Innsbruck die neue Saison in der höchsten Österreichischen Eishockey-Liga los. Und das West-Derby hätte nicht besser beginnen können: Nach einem Doppelschlag von Reid und Cip lagen die Dornbirner bereits nach drei Minuten mit 0:2 in Führung. In weiterer Folge verpassten es die Bulldogs jedoch, auch in Überzahl, weitere Treffer nachzulegen. So kam es, dass die Innsbrucker durch einen schönen Onetimer von Clark zum 1:2 (14.) kamen. Die restliche Spielzeit des ersten Abschnittes war geprägt von gleich mehreren Strafzeiten und es ging mit der knappen Bulldogs-Führung in die erste Pause.

Innsbruck wurde stärker Im zweiten Drittel verhinderte Innsbrucks Schlussmann Climie bei einem Reid-Schuss mit einer starken Parade den nächsten Treffer. Auf der anderen Seite war der Puck in der 26. Minute im Tor der Dornbirner. Der Treffer von Spurgeon zum 2:2-Ausgleich wurde nach kurzem Videostudium gegeben. Die Hausherren übernahmen nun das Kommando und setzten die Bulldogs unter Druck – in der 34. Minute gelang Clark in dieser Druckphase das 3:2. Mit diesem Spielstand wurde wieder die Seiten gewechselt.

Dornbirn rettet sich in Verlängerung Im letzten Abschnitt sahen die Zuseher eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Doch die Torhüter beider Teams konnten sich mehrfach auszeichnen und verhinderten weitere Treffer. In der 48. Minute bekamen die Bulldogs eine Überzahl-Situation zugesprochen, die jedoch ungenutzt blieb. In der Schlussphase kamen die Dornbirner doch noch zum 3:3 (57.), als Timmons einen Schuss perfekt zum Ausgleich ins Tor abfälschte. Somit ging es in die Verlängerung.