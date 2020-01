Bulldogs in Villach chancenlos

Die Bulldogs Dornbirn mussten sich im heutigen Auswärtsspiel beim Villacher SV klar mit 6:1 geschlagen geben.

Nachdem die letzten zwei Auswärtsspiele gewonnen werden konnten, gingen die Bulldogs aus Dornbirn mit viel Selbstvertrauen in die heutige Partie in Villach. Während sich beide Mannschaften in den ersten 15 Minuten praktisch neutralisierten und sich beide Torhüter nicht überwinden ließen, ging es in der Schlussphase Schlag auf Schlag. Nachdem Reid (18.) und Bjorstrand (19.) den VSV mit 2:0 in Front brachte, erzielte Ellerby noch vor Drittelende den Anschlusstreffer für Dornbirn.

Im zweiten Drittel erhöhte Lahoda (22.) für die Villacher schnell auf 3:1. In weiterer Folge waren die Hausherren auch das bessere Team. In der 34. Minute bekamen die Bulldogs dann eine Powerplay-Möglichkeit. Doch anstatt selbst den Anschluss zu erzielen, gelang Collins in Unterzahl das 4:1 für Villach. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die zweite Pause.

Villach trifft im 3. Drittel weiter

Auch im letzten Drittel waren die Kärntner besser und erhöhten durch Karlsson und Brunner rasch auf 6:1. Die Dornbirner benötigten nun wieder etwas Zeit, um in Schwung zu kommen. Ein zweiter Treffer wollte, auch aufgrund der Torumrandung, jedoch nicht mehr gelingen. So endete das Auswärtsspiel in Villach mit einer klaren 6:1-Niederlage.