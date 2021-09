Bulldogs-GM Kutzer: "Es geht nicht immer nur um Geld"

Für Alexander Kutzer, General Manager (GM) der Dornbirn Bulldogs, gebe es viel zu sagen, wenn es um das Thema Infrastruktur und Unterstützung durch die Stadt Dornbirn geht.

Es geht nicht nur um Geld

Dennoch könnte man über einige Themen sprechen, wenn es darum geht, was es brauchen würde, um Spitzensport tatsächlich an die Spitze zu bringen. Und dabei gehe es nicht immer nur um Geld. Engagement für den Eishockeysport und Commitment seien oft genauso viel wert.

Beispielsweise sei es vielfach unmöglich, Nachwuchsspieler in einem Ausbildungsplatz unterzubringen, der ihnen den Traum einer Profikarriere ermöglichen würde. Auch der Zugang zum Bundesheer um als Heeressportler aufgenommen zu werden sei faktisch unmöglich, so Kutzer.

Warum so viele Spielerwechsel, Herr Kutzer?

Wie stehts um den eigenen Nachwuchs bei den Bulldogs?

Die Saisonziele für die Dornbirner Bulldogs

Heute Freitag startet die International Central European Hockey League (ICEHL) in die Saison. Neu ist: statt den bisher 11 Teams, treten mit HC Pustertal, Znojmo und Olimpija Ljubljana nun 14 Clubs gegeneinander an. Das hat auch einen neuen Wettkampf-Modus zur Folge. General Manager der Dornbirn Bulldogs Alexander Kutzer sprach in "Vorarlberg LIVE" mit Pascal Pletsch über den Saisonauftakt, Gewinnchancen und die aktuelle Infrastruktur der Dornbirner.