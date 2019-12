Bulldogs gewinnen Torfestival gegen Bozen

Nach dem überraschenden Sieg gegen Tabellenführer Salzburg feierten die Bulldogs Dornbirn mit dem 5:4 auch gegen Bozen einen Heimsieg.

Nach dem überraschenden aber verdienten Heimsieg gegen Tabellenführer Salzburg ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute mit dem Heimspiel gegen Bozen weiter. Und nach einer temporeichen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten und einer ungenutzten Überzahl gelang Macierzynski in der 13. Minute das 1:0. Mit diesem Spielstand ging es dann auch schon in die erste Pause.

Dornbirn erkämpft sich den Sieg

Zu Beginn des letzten Abschnittes hatten die Bulldogs bei einem Stangenschuss Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Nach diesem Weckruf steigerten sich die Hausherren noch einmal und gingen durch Rapuzzi (43.) und Häußle (PP./49.) wieder mit 5:3 in Führung. Doch aus dieses Mal gab sich Bozen nicht geschlagen und kam durch Alberga in der 52. Minute wieder auf 5:4 heran.