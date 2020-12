Bulldogs Dornbirn brennt gegen Innsbruck auf Revanche

Im dritten Aufeinandertreffen wollen die Messestädter endlich gegen die Tiroler drei Zähler einfahren.

Aktuell befinden sich beide Teams in sehr guter Form. Während Innsbruck in den vergangenen fünf Spielen immer punktete, waren es bei Dornbirn sogar die letzten sechs Spiele, in denen sie immer anschrieben.