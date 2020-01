Bulldogs bleiben nach Niederlage am Tabellenende

Nach der 5:3-Niederlage bei den Graz 99ers beendeten die Bulldogs aus Dornbirn den Grunddurchgang als Schlusslicht.

Im letzten Spiel des EBEL-Grunddurchgangs ging es für die Bulldogs aus Dornbirn zu den Graz 99ers. Mit einem Sieg im heutigen Spiel hatten die Dornbirner noch die Möglichkeit, die Innsbrucker Haie in der Tabelle zu überholen und sich so einen Bonuspunkt für die Qualifikationsrunde zu sichern. Im Spiel waren die Hausherren in der Anfangsphase einem Treffer deutlich näher. Die Bulldogs verhinderten diesen aber mit viel Einsatz und kamen durch Sointu, der einen Schuss abfälschen konnte, in der 15. Minute zum etwas überraschenden 0:1.