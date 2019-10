Bulldogs auch gegen Graz chancenlos

Die Bulldogs aus Dornbirn kassierten mit dem 1:3 bei den Graz 99ers bereits die 6. Niederlage im 7. Saisonspiel.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge wollten die Bulldogs aus Dornbirn in Graz endlich den ersten vollen Erfolg in der neuen Saison einfahren. Im ersten Drittel taten sich beide Teams schwer ins Spiel zu kommen und Chancen zu kreieren. Die beste Möglichkeit hatten die Grazer kurz vor Drittelende, dank Torhüter Rinne ging es aber mit einem 0:0 in die Pause.

Im zweiten Abschnitt gingen die Grazer bereits nach rund 30 Sekunden durch Aslin mit 1:0 in Führung. Die Dornbirner taten sich weiterhin schwer, die Verunsicherung nach der Niederlagen-Serie war den Spielern deutlich anzumerken. So konnte auch eine Überzahl-Situation nicht zum Ausgleich genutzt werden. Auf der anderen Seite erhöhte Garbowsky in der 36. Minute auf 2:0.

99ers zu stark für Dornbirn

Im letzten Abschnitt hatten die Bulldogs zu Beginn noch Glück, als zweimal die Torumrandung rettete. In der 47. Minute gelang Squires aber doch das verdiente 3:0 für die Hausherren und somit die Vorentscheidung. In der 52. Minute kam noch einmal kurz Hoffnung auf, als Romig im Powerplay auf 3:1 verkürzte. Doch drei Strafen für Dornbirn kurze Zeit später machten diese Hoffnung wieder zunichte. Am Ende kassierten die Bulldogs am heutigen Abend eine verdiente 3:1-Niederlage. Am Sonntag gibt es gegen Linz die nächste Möglichkeit auf den ersten vollen Erfolg.