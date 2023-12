Bulldogge in Bergnot: Hund stürzte 200 Meter ab

Am Dienstag kam es auf der Katrin, einem Berg der Gamsfeldgruppe, zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz. Eine Bulldogge, die während eines Spaziergangs auf abenteuerlichem Gelände unterwegs war, stürzte etwa 200 Meter in unwegsames Terrain.

Die Bergrettung Bad Ischl berichtete über den Vorfall, der sich am Feiertag ereignete. „Wir wurden zu einem Einsatz auf der Katrin alarmiert, nachdem ein Hund vom Weg abkam und rund 200 Meter in schwieriges Gelände abstürzte“, so ein Sprecher der Bergrettung.