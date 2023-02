bugo library sessions with tape moon in concert

am Sonntag, 12. Februar 2023, um 19.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Tape Moon lautet das Soloprojekt des in Wien lebenden Musikers Michael Naphegyi. Nach zahlreichen Konzerten und Musikproduktionen mit verschiedensten Formationen fokussiert sich der 30-jährige dabei auf das Wechselspiel zwischen Melodie und Klangexperiment im popmusikalischen Kontext. Mit seinem, während des ersten Corona-Lockdowns entstandenen Debutalbum ‚absent‘ gewann er den Sound@V-Musikpreis 2022 und hat aktuell gerade die neue Single ‚time is running out‘ veröffentlicht. Für die LIVE-Umsetzung des Projekts hat sich der gebürtige Feldkircher drei stramme Jungs aus seinem Kollegium in Wien geschnappt und tourt ab Januar 2023 mit Michael Blassnig, Joachim Huber und Philipp Wohovsky quer durch Mitteleuropa mit einem freudvollen Zwischenstopp im bugo.