Die bugo Library Session mit Viola Ess-Pfefferkorn und Michael Ess findet am Sonntag, den 14. Jänner 2024, in der bugo Bücherei Göfis statt.

Sonntag, 14. Jänner 2024, um 19.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Seit beinahe zwei Jahrzehnten sind Viola Ess-Pfefferkorn (Gesang) und Michael Ess (Klavier) in jeglicher Hinsicht ein eingespieltes Team – ihre Spezialität ist spontanes Interagieren und Improvisieren. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Groove. Mit Eigenkompositionen in verschiedenen jazz-affinen Stilen und lyrischen Balladen kreieren die beiden eine wundervolle Atmosphäre, in der alle Sinne wach werden.