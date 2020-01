bugo Bücherei Göfis bleibt auf Erfolgskurs

Ehrungen und sensationelle Entlehnzahlen

Göfis. Seit knapp acht Jahren gibt es die bugo Bücherei im Herzen von Göfis. Bei der Gründung war es für die Gemeinde von zentraler Bedeutung nicht nur eine klassische Bücherei, sondern darüber hinaus einen Treffpunkt für Familien und die Menschen zu schaffen. Dieses Ziel wurde in den vergangenen Jahren klar erfüllt. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm bestehend aus Lesungen, Vorträgen, Workshops und Singabenden zeugen davon, besonderer Höhepunkt für viele treue Besucher sind dann die sommerlichen Konzertabende auf dem bugo-Platz. War in den Nebenräumen bis vor rund eineinhalb Jahren noch die Kleinkinderbetreuung untergebracht, sind diese nun öffentlich zugänglich. Neben dem Weltladen, haben so auch die Elternberatung und weitere verschiedene Gruppen aus dem Ort ein neues Zuhause gefunden.