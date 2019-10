Bürserberg: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft, verliert aber

In Bürserberg bleibt die ÖVP auf Platz eins. Mit 51,49 Prozent fuhr die Volkspartei allerdings einen klaren Verlust von 5,8 Prozentpunkten ein. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 30,97 Prozentpunkten erneut an die FPÖ, die auf 20,52 Prozent kam (plus 2,81 Prozentpunkte). 9,7 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Die Ökopartei geht um 1,02 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2019 hervor.

Vierte in Bürserberg wurde die SPÖ, deren Ergebnis sich mit 7,46 Prozent kaum veränderte. Verluste gab es für die NEOS, die einen Prozentpunkt verloren und nun bei 5,6 Prozent liegen. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 5,22 Prozent. In Bürserberg waren 417 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 64,99 Prozent, 271 Stimmen wurden abgegeben, 268 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.