Bürser feierten die Hl. Notburga und die Harmoniemusik

Bürs. (sco) Die Glocken der Pfarrkirche Maria - Königin des Friedens riefen am vergangenen Sonntag zur Jubiläumsmesse anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Harmoniemusik Bürs.

Zugleich ließen die Bürser gemeinsam mit Pfarrmoderator Pater Guido Kobiec und Gemeindeleiter Mladen Milic die heilige Notburga hochleben. Viele Personen erschienen zur Liturgiefeier in der Tracht. Trachtenfrauen halfen bei der Gestaltung des Gottesdienstes mit. Die Harmoniemusik unter der musikalischen Leitung von Johannes Stross eröffnete die erhebende Messe mit der “Jupiter Hymn” von Gustav Holst. Zu den weiteren Werken zählten beispielsweise “Von guten Mächten” von Martin Scharnagl, das “Halleluja” von Leonard Cohen und zum Ausklang “Ein Leben lang” von den “Fäaschtbänkler”. Gepredigt hat Sabrina Wachter, Mitglied des Leitungsteams des Seelsorgeraumes Bludenz und Gemeindeleiterin der Pfarre Bludenz Herz Mariae. Unter den Mitfeiernden, die sich im Anschluss zur Agape im Schulhof versammelten, wo der Musikverein weitere Stücke zum Besten gab, zählten Bgm. Georg Bucher, Bgm. a. D. Helmut Zimmermann mit Gattin Maria, Gemeinderat Jürgen Schacherl, Gertrud Wachter, Angelika Schrottenbaum, Monika Felder, Ruth Heller, Christa Tschugmell, Magdalena und Sabrina Wachter, Silke Wachter, Corinna Butzerin-Campestrini und Birgit Cavada. Erntedankfest Am kommenden Sonntag lädt die Pfarre um 9 Uhr zur Wortgottesfeier mit Erntedankfest, wiederum in der Friedenskirche. Mladen Milic wird die Liturgie leiten, die vom Kinderliturgieteam der Pfarre Bürs mitgestaltet wird. “Alle sind eingeladen, die Körbe mit Früchten mitzubringen. Anschließend ist eine Agape mit Spezialitäten und Kuchenverkauf, organisiert vom Pfarrgemeinderat Bürs”, teilte der Gemeindeleiter mit. SCO