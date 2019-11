Bürs: Wäschetrockner ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein Brand in Bürs am Freitag Vormittag dürfte auf das Konto eines Wäschetrockners gehen.

Am Freitag, den 8.11.2019, gegen 10.00 Uhr schaltete eine Frau aus Bürs den Wäschetrockner in ihrem Einfamilienhaus ein. Etwa 10 Minuten später löste die Hauptsicherung aus und die Frau bemerkte eine Rauchentwicklung im Waschraum. Der Wäschetrockner geriet aus noch unbekannter Ursache in Brand.