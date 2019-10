Bürs: ÖVP erneut Nummer eins - trotz Verlusten

Die Nummer eins in Bürs heißt weiter ÖVP. Die Volkspartei konnte 39,99 Prozent einfahren, das ist zwar um 0,74 Prozentpunkte weniger, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 19,96 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 20,03 Prozentpunkten beträchtlich. 15,56 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen 3,96 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Bürs wurden die Grünen, deren Ergebnis sich mit 13,54 Prozent kaum veränderte. Auch die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 4,47 Prozent. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 6,5 Prozent. In Bürs waren 2 290 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 62,93 Prozent, 1 441 Stimmen wurden abgegeben, 1 433 waren gültig.

