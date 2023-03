Bürs: Ein Abstecher in den Illwerke-Sondierstollen

800 Meter langer Stollen

VOL.AT durfte einen Blick in den Sondierstollen werfen. ©VOL.AT/Mayer

Sicherung mit Spritzbeton und Co.

Ein Sprengvorgang mit allem drum und dran dauert mit Vor- und Sicherungsarbeiten drei bis vier Stunden. "Aktuell läuft alles super, das Gebirge ist so, wie es prognostiziert wurde von unseren Geologen", gibt der Bauleiter zu verstehen. Man komme gut voran und es haben noch keine Überraschungen gegeben.

Schallschutztor freiwillig installiert

Um die Auswirkungen für die Bevölkerung möglichst gering zu halten, wurden bereits im Vorfeld Maßnahmen gesetzt. "Wir als Unternehmen illwerke vkw haben als freiwillige Maßnahme zum Schallschutz der Anrainer ein Schallschutztor, ein Sprengtor, installiert", erklärt Rettenberger gegenüber VOL.AT. So sei keinerlei Schall sei heraußen zu hören. Anders als am Beginn der Sprengungen: erste "Schüsse" waren hier vor allem in Stollennähe hörbar.