Bürs: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest ergab beim Unfalllenker einen Wert von fast zwei Promille. Der 36-jährige Mann dürfte unverletzt geblieben sein.

Am gestrigen Sonntag gegen 20:15 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der regennassen Fahrbahn von Bürs kommend in Richtung Bludenz. In der Außerfeldstraße touchierte er rechts eine Hausmauer. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und blieb einige Meter weiter straßenmittig auf dem Dach liegen, wie die Polizeiinspektion Bludenz heute bekannt gibt.