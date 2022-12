Bürgermusik Rankweil spielte an Silvester groß auf

Das Silvesterblasen der Bürgermusik Rankweil war ein musikalischer Höhepunkt zum Jahresabschluss.

Es hat schon Tradition in Rankweil. Die Bürgermusik Rankweil spielt an Silvester an mehreren Plätzen musikalisch groß auf. So musizierten die Rankweiler Musiker im Feuerwehrhaus, Mosterei Summer, Bäckerei Breuss, Vinomnacenter, Haus Klosterreben, Adeg Kogler, Haus Entner In der Schaufel, Merowingerstraße Höhe Haus nr. 9, Brederis Kirchstraße, Sutterlüty Stiegstraße, Rankweiler Hof, Gasthaus Mohren und Gasthaus Sonne und spielten groß auf. Besonders im Rankweiler Hof waren viele Gäste im Gastgarten, darunter Quadro Ernst, Rankweil Gemeinderat Klaus Pirker mit Frau Anita, Ex-RW Rankweil Präse Ulli Bischoff, die Chefin Martina und Roland Vith und Musiker Rainer Sonderegger anwesend. Im GH Mohren dirigierte für kurze Zeit auch Geburtstagskind Gerda Herburger mit Enkel Benedikt. Mit der Bürgermusik Rankweil und Dirigent Lukas Strieder musikalisch ins neue Jahr.