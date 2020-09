Bürgermeisterstichwahl in Bludenz

Bludenz. Rund 1800 Wahlkarten wurden in Bludenz im Vorfeld der Bürgermeisterstichwahl bereits ausgegeben. Bis Freitag, 25. September, 12 Uhr besteht noch die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe mittels Wahlkarte.

Nach dem beim ersten Wahldurchgang am 13. September bereits die zukünftige Bludenzer Stadtvertretung gewählt wurde, steht nun am Sonntag, 27. September, noch die entscheidende Bürgermeisterstichwahl an.