Bürgermeister wünscht einen guten Schulstart

Bludenz. Am Montag, 12. September, ging es für rund 1100 Bludenzer Schülerinnen und Schüler wieder zurück ins Klassenzimmer.

In der Volksschule Obdorf und Bings startete der erste Schultag mit dem Besuch von Bürgermeister Simon Tschann.

Die neun Ferienwochen vergingen wie im Flug. Bürgermeister Simon Tschann ließ es sich nicht nehmen, die Schüler*innen der Volksschule Obdorf und Bings, stellvertretend für alle Kinder in den Bludenzer Schulen und Kindergärten, zu begrüßen.

Während den Ferien wurde fleißig für das neue Schuljahr vorbereitet. So dürfen sich die Schüler*innen und Lehrer*innen in allen Bludenzer Volksschulen auf die neuen elektronischen Schultafeln freuen. „Bildung ist das wichtigste Thema, dem wir uns stellen dürfen und es freut mich sehr, dass wir mit den digitalen Schultafeln das Bildungsangebot verbessern können. Ich wünsche allen Kindern einen guten Start ins neue Schul- und Kindergartenjahr“, so Simon Tschann.