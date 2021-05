Bürgermeister von Kennelbach tritt zurück

Peter Halder, Bürgermeister von Kennelbach tritt nach drei Jahren im Amt zurück.

In einer Pressekonferenz um 14 Uhr am Freitagnachmittag will Halder Details zu den Gründen seines Rücktritts bekannt geben. Gemeinsam mit Vize-Bürgermeisterin Irmgard Hagspiel und Amtsleiter Slobodan Tegeltija wird er über die Hintergründe und über die nächsten Schritte in Kennelbach informieren.