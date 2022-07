Bürgermeister Sprechstunde in Brunnenfeld

Bludenz. Das neue Sprechstundenformat „Treffpunkt Bürgermeister“ wird fortgesetzt.

Unter dem Motto „bei da Lüt si und zualosna“ verlegt Bürgermeister Simon Tschann seine Sprechstunde einmal monatlich in einen Bludenzer Stadtteil. Der nächste Termin findet am Dienstag, 12. Juli von 16 bis 18 Uhr, in Brunnenfeld statt.

Das Ende der Corona-Einschränkungen und der herannahende Sommer laden zum Rausgehen ein. Deshalb will auch Bürgermeister Simon Tschann vermehrt raus aus dem Rathaus und hinein in die Bludenzer Stadtteile. Seine wöchentliche Sprechstunde, die normalerweise in seinem Büro stattfindet, werden nun einmal im Monat an wechselnden Orten im gesamten Stadtgebiet vonstattengehen.

„Es ist mir ein großes Anliegen, in der ganzen Stadt präsent zu sein und mit den Menschen in allen Siedlungen und Stadtteilen direkt und unkompliziert in Kontakt zu treten,“ so Bürgermeister Tschann über seine Motivation zu diesem neuen Format.

Im Juli macht der Bürgermeister Station im Vereinslokal der Dorfgemeinschaft Brunnenfeld (Brunnenfelderstraße 47). „Treffpunkt Bürgermeister“ bietet die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre ins direkte Gespräch mit dem Bürgermeister zu treten. Auch der Austausch innerhalb der Brunnenfelder Bevölkerung soll dabei gepflegt werden. Die Dorfgemeinschaft Brunnenfeld sorgt zusätzlich mit Feinem vom Grill und kühlen Getränken für das leibliche Wohl. Spontanes Erscheinen ist (mit Wartezeit) möglich.

Anmeldungen sind unter stadt@bludenz.at oder Tel. 05552 / 63621-212 erwünscht, aber nicht notwendig. Die weiteren Termine werden frühzeitig bekanntgegeben.

Factbox: