Bürgermeister Sprechstunde im Val Blu

Bludenz. Das Sprechstundenformat „Treffpunkt Bürgermeister“ wird fortgesetzt. Bürgermeister Simon Tschann verlegt seine Sprechstunde einmal im Monat in einen Bludenzer Stadtteil.

Der letzte Termin in diesem Jahr findet am Dienstag, 6. Dezember von 15 bis 17 Uhr, im Val Blu statt.

Bürgermeister Simon Tschann ist der direkte Austausch mit den Bürger*innen sehr wichtig. Aus diesem Grund zieht es ihn vermehrt raus aus dem Rathaus und hinein in die Bludenzer Stadtteile. Seine wöchentlichen Sprechstunden, die normalerweise in seinem Büro stattfinden, werden seit diesem Jahr nun einmal im Monat an wechselnden Orten im gesamten Stadtgebiet veranstaltet.

„Es ist mir ein großes Anliegen, in der ganzen Stadt präsent zu sein und mit den Menschen in allen Siedlungen und Stadtteilen direkt und unkompliziert in Kontakt zu treten,“ so Bürgermeister Tschann über seine Motivation zu diesem Format.