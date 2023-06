Bürgermeister-Sprechstunde im Obdorf

Bludenz. Am Dienstag, 20. Juni 2023, zwischen 16:30 und 18:30 Uhr haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Obdorfs sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit,

in einer lockeren Atmosphäre direkt mit Bürgermeister Simon Tschann ins persönliche Gespräch zu kommen.

Einmal monatlich verlegt Bürgermeister Simon Tschann seine Sprechstunde in verschiedene Bludenzer Stadtteile, um noch besser erreichbar zu sein und den persönlichen Kontakt zu stärken. Im Juni findet der "Treffpunkt Bürgermeister" im Obdorf, konkret in den Räumlichkeiten des Betreuten Wohnens in der Spitalgasse 10a statt.