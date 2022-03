Bürgermeister-Sprechstunde im Café Meran

Bludenz. Am Mittwoch, 6. April, findet erneut eine öffentliche Sprechstunde mit Bürgermeister Simon Tschann statt.

Im vergangenen Jahr lud Bürgermeister Simon Tschann die Bewohner*innen der Südtiroler Siedlung bereits mehrmals zu öffentlichen Sprechstunden ein. Anlass damals bildete eine erste bürgernahe Information und Diskussion in Hinblick auf eine zukünftige Neugestaltung des Siedlungsbereiches. In den kommenden Woche soll hierzu nun ein weiteres Bürgerbeiteiligungsprojekt starten. Um möglichst viele offene Fragen und auch Sorgen der Bewohner*innen schon im Vorfeld klären zu können, lädt Bürgermeister Simon Tschann nun erneut zu einem persönlichen Austausch. Interessierte können dabei am Mittwoch, 6. April, im Café Meran ihre Anliegen vorbringen und zur Diskussion stellen.