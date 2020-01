Bürgermeister Michael Simma präsentiert sein „Team für Lochau“

Lochau. Bgm. Michael Simma stellte seine Liste „Das Team für Lochau – Volkspartei und Parteifreie“ für die Gemeindewahlen am 15. März vor. Neben über 50 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern steht Christophorus Schmid als Vizebürgermeister auch für die nächsten fünf Jahre zur Verfügung.

Der Jurist Michael Simma geht zum zweiten Mal als Spitzenkandidat der Liste „Das Team für Lochau – Volkspartei und Parteifreie“ in die Wahl um das Bürgermeisteramt – mit einem engagierten Team von 53 Kandidatinnen und Kandidaten und in bewährter Weise auch mit Vizebürgermeister Christophorus Schmid.

Den bislang erfolgreich eingeschlagenen Weg will das neue Team der Lochauer Volkspartei und Parteifreien auch in den nächsten fünf Jahren fortsetzen. Bei zahlreichen Projekten und vielen Aktivitäten im Gemeindegeschehen war man in all den Jahren „federführend“, wie zum Beispiel bei der Realisierung des neuen Gemeindehauses, bei die Rezertifizierung als familienfreundliche Gemeinde und vieles andere mehr.

„Wir arbeiten Tag für Tag an einem großen Ziel: Lochau als lebendige und wirtschaftlich starke Gemeinde mit bestmöglicher Wohn- und Lebensqualität sowie einer hohen sozialen Verantwortung für Jung und Alt zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln“, so Bürgermeister Michael Simma. Und in diesem Sinne will man auch bei dieser Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl am 15. März 2020 ein höchstmögliches Maß an Vertrauen bei der Bevölkerung gewinnen.