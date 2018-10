Bürgermeister im Talk: Mehr Fahrrad weniger Auto für Lustenau

Lustenau - Im Rahmen unserer Bürgermeister Talks waren wir zu Gast in Lustenau bei Bürgermeister Kurt Fischer.

Manche bezeichnen Kurt Fischer als vermutlich grünsten ÖVP Bürgermeister Österreichs. Was das Lustenauer Gemeindeoberhaupt dazu sagt, warum er beim Projekt IKEA alles wieder genau so machen würde und bis wann Lustenau ein neues Fußballstadion bekommt – das sind nur einige der Themen, die wir im ausführlichen Gespräch beleuchtet haben.

Entlastungsstraße muss kommen

Das Lustenau dringend eine Entlastung vom Schwerverkehr benötigt, steht für den Bürgermeister außer Frage. Allerdings, auch wenn es nun endlich Probebohrungen im Ried gibt, glaubt Fischer nicht daran, dass mit dem Bau der Umfahrungsstraße rasch gerechnet werden kann. Das sie am Ende, in welcher Form auch immer, kommen wird, daran glaubt der Bürgermeister sehr wohl. In der Zwischenzeit gilt es im Rahmen der Möglichkeiten, aber ständig zu versuchen, die Situation für die betroffenen Anrainer zu verbessern. Auch wenn das nicht einfach sei und natürlich nur bedingt Erleichterungen bringt. Nichts zu tun und auf die Umfahrungsstraße zu warten, sei aber eben auch keine Lösung.