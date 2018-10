Bürgermeister im Talk: Lech ist mehr als ein Wintersportort

Lech - Im heutigen Talk steht Bürgermeister Ludwig Muxel Rede und Antwort zu den Themen die die Gemeinde bewegen.

Wohnraum für Einheimische großes Thema

Leistbarer Wohnraum für Einheimische ist ein Thema das gerade auch in Lech immer wieder für Diskussionen sorgt. Für Bürgermeister Muxel ist die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemüht hier Maßnahmen zu setzen. So wurde in der Vergangheit auch mit gemeinnützigen Wohnbauträgern versucht gegenzusteuern. “Das funktioniert recht gut, aber natürlich ist leistbares Wohnen gerade in Lech nach wie vor ein großes Thema”, so Muxel.