Bürgermeister auf närrischer Diebestour

Bludenz. Ein dreister Diebstahl am helllichten Tag – der Bestohlene lacht dazu. Und der Dieb zeigt sich reuig.

Ort des Geschehens ist das Restaurant Eichamt in Bludenz, geklaut wurde ein wunderbarer Schweinsbraten und als Dieb wurde Bürgermeister Simon Tschann entlarvt. Die Tradition des Bratenklaus wird in Bludenz hochgehalten. In der alemannischen Tradition begeht man am letzten Donnerstag vor der Fastenzeit den „Gumpiga oder schmotziga Donnschtig“. Der Tag geht zurück bis ins 13. Jahrhundert und ist in der Narrenfreiheit begründet. Erstmals schlichen sich damals Narren in Klosterküchen, um dort einen köstlichen Schmaus - wahlweise auch etwas Fettgebackenes wie Fasnatküchle“ zu entwenden. Schmotzig, also schmutzig bedeutet im alemannischen Dialekt Fett. Der Brauch hängt auch unmittelbar mit der Fastenzeit zusammen, der Donnerstag war der letzte Schlachttag vor der 40-tägigen Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch beginnt. Somit war es die letzte Gelegenheit, ein schönes Stück Fleisch zu ergattern – das nächste gab’s erst wieder zu Ostern.