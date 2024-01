Bürgermeister-Absetzung in Lochau

Jetzt regieren die „Bäumler“

Lochau. Die „Bäumler“ mit ihrem Faschingszunftbürgermeister Stefan Pienz haben am 28.01.2024 bei der traditionellen Bürgermeister-Absetzung mit der Übernahme des Gemeindeschlüssels auch die „Regierungsgeschäfte“ in der Bodenseegemeinde Lochau übernommen.

Nach der närrischen Stürmung des Gemeindeamtes musste Bürgermeister Frank Matt zuerst den Gemeindeschlüssel von der Berger Zunft, den „Berger Rockabillys“, auslösen, nachdem diese immer noch im Besitz desselbigen waren. Doch das Lochauer Gemeindeoberhaupt konnte sich nicht lange über den Schlüssel in seiner Hand freuen. Umgehend wurde der Amtsschlüssel von den „Bäumlern“, der diesjährigen federführenden Faschingszunft in Lochau, wieder abgenommen. Anschließend erfolgte die „Überstellung“ des kurzerhand entmachteten Bürgermeisters Frank Matt samt seinen Gemeinderäten Richard Faisst, Judith Wellmann, Melitta Sohm und Petra Rührnschopf, zur stimmungsvollen „Verurteilung“ in die alte Festhalle.