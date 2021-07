Bürgerfreundliche Öffnungszeiten

Von bislang 18 auf künftig 28 Stunden werden künftig die Servicezeiten im Nenzinger Rathaus ausgebaut.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind künftig auch in Randzeiten erreichbar. „Immer mehr Amtswege können einfach und schnell von zu Hause aus erledigt werden. Dennoch gibt es Angelegenheit, die eine persönliche Vorsprache im Rathaus erfordern. Auf vielfachen Wunsch unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger haben wir uns entschlossen, die Servicezeiten entsprechend auszubauen“, heißt es dazu aus der Gemeindestube. Parteienverkehr ist künftig jeweils montags und donnerstags von 7.30 bis 12 sowie 13 bis 18 Uhr möglich, dienstags und mittwochs jeweils von 7.30 bis 12 Uhr. Am Freitag gibt es keine Servicezeiten.

Die neuen Servicezeiten gelten versuchsweise vom 4. Juli bis 31. Dezember.„In dringenden Fällen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach vorheriger Terminvereinbarung (telefonisch oder per E-Mail) auch außerhalb der Servicestunden zur Verfügung“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Das Kopierservice im Rathaus-Foyer kann ebenso wie die Abholung von „Gelben Säcken“ nur zu den Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden. Unverändert bleiben die Öffnungszeiten der Recycling-Station – und zwar über die Sommermonate an Dienstagen und Freitagen, von 15 bis 18 Uhr sowie an Samstagen, von 9.30 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr. Alle Infos: www.nenzing.at,