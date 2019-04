Bürgerforum: Stallgebäude in Nofels beschäftigt Anrainer und Behörden

Ein Stallgebäude in Nofels beschäftigt Stadt und Bezirkshauptmannschaft. Die Situation sei unhaltbar, beschwert sich ein Nachbar im Bürgerforum Vorarlberg. Die Behörden verweisen auf laufende Verfahren.

Ein Stallgebäude in Nofels erregt den Unmut von Anrainern . Schließlich wohne dort seit Längerem ein “Hobbybauer” mit Schafen und Ziegen unter unhaltbaren Bedingungen, Unrat liege auf dem Gelände und das Gebäude spotte der Bauordnung. Im Bürgerforum schreibt der aufgebrachte Anrainer von Geruchsbelästigung und einem “Schandfleck” des Ortes, die Behörden seien zum Handeln aufgerufen. Gegenüber VOL.AT bestätigen manche Anrainer die Beschwerden, andere zeigen Verständnis für den älteren Herrn, der sich hier ein Zubrot zu verdienen versuche.

BH als Kontrollbehörde

Die Aufgaben der Bezirkshauptmannschaft reichen in solchen Fällen von veterinärbehördlichen Kontrollen bis zum möglichen Abrissbescheid. Bei Anzeigen über Missstände in der Tierhaltung folgt in der Regel eine Kontrolle vor Ort, ob Probleme des Tierschutzes vorliegen oder ob Anrainer durch Geruch und Lärm belästigt werden. Bei tierschutzrelevanten Vergehen drohen Verwaltungsstrafen, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft oder der Entzug der Tiere.