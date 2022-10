Bürgerbeteiligung für Bildungsquartier Bludenz Mitte

Bludenz. Ab sofort ist das Projekt „Bildungsquartier Bludenz Mitte“ auch auf der digitalen Beteiligungsplattform des Landes Vorarlberg „Vorarlberg Mitdenken“ vertreten.

Der Stadtteil Bludenz Mitte bietet ein landesweit einzigartiges Areal, das durch eine hohe Dichte an Bildungsorganisationen geprägt ist. Vor Ort befinden sich die Volksschule Mitte, die städtische Musikschule Bludenz, zwei Kindergärten, die Mittelschule Bludenz, das Stadtschulzentrum, die Tourismusschulen, das Lehrhotel Rätia, die Handelsakademie, die Handelsschule und die Caritas Vorarlberg mit unterschiedlichen Fachbereichen. Viele weitere Bildungs- und Familienangebote, die intensiv einbezogen werden sollen, befinden sich in der Nähe. So z.B. das Bundes-, Bundesreal- und Bundesoberstufen-

gymnasium, die Polytechnische Schule, die Landesberufsschule, mehrere städtische Kleinkindbetreuungen, die Elternberatungsstelle Connexia, das aha-Jugendinformationszentrum, das Lerncafé der Caritas Vorarlberg und die Ludothek.