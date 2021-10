Bühnenstück im Lustenauer Dialekt

Die „Luschnouar Bühne“ begeisterte am Gutshof Heidensand mit ihrem Theaterstück „D’Tüorggoschellat“.

Lustenau „Bühne frei für die Darsteller der d‘Tüorggoschellat“, hieß es vergangenes Wochenende für die Akteure der Lustenauer Bühne. Am Gutshof Heidensand führten sie in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Lustenau das Theaterstück „D’Tüorggoschellat“ von dem bekannten Mundartdichter Hannes Grabher (1894 – 1965) auf. An allen drei Vorführungsabenden war der Gutshof ausverkauft. Beim anschließenden Riebel-Essen wurde über das Stück gesprochen, Lustenauer Ausdrücke diskutiert und vor allem die Gesellschaft genossen.

Mundartdichter wertschätzen

„Hannes Grabher und Beno Vetter zählen zu den wohl bedeutendsten Mundartdichtern in Vorarlberg“, beginnt Veronika Hofer ihre Erzählungen. Sie ist aktives Mitglied der Theatergruppe „Luschnouar Bühne“ und führte beim diesjährigen Theaterstück Regie. „Wir haben kurzfristig entschlossen, dass wir es im Oktober wagen und eine Aufführung machen“, so Hofer. Die Entscheidung fiel schnell auf das Theaterstück von Hannes Grabher. Auch das reiche Lebenswerk von Mundartdichter Beno Vetter wurde mit einer Lesung nochmals in Erinnerung gebracht. Gemeinsam mit dem bekannten Schauspieler Hanno Dreher trug Veronika Hofer dies dem begeisterten Publikum vor.

Erntefest mit gemeinsamen Maiskolbenschälen