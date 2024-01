Bühne frei für junge Talente beim Faschingskonzert

Die Rheintalische Musikschule lud am Freitagabend zum großen Faschingskonzert in den Reichshofsaal.

Lustenau Der Reichshofsaal im Zentrum der Marktgemeinde füllte sich am Freitagabend mit musikbegeisterten und verkleideten „Greotlis“, Kinderlachen und einer beeindruckenden Bandbreite an musikalischem und tänzerischem Können. Denn die Rheintalische Musikschule lud zum traditionellen Faschingskonzert, zu dem mitwirkende Lehrpersonen und deren Schüler verkleidet vor das Publikum traten und ihnen mit ihren Auftritten einen unvergesslichen Abend bescherten.

Nach den Begrüßungsworten von Musikschuldirektor Dietmar Nigsch, der als Pirat verkleidet das Wort ergriff, wurde das Faschingskonzert von der All-Stars-Inclusive Band eröffnet. Eine inklusive Band, die am Freitagabend zum ersten Mal vor einem derart großen Publikum auftrat. „Wir sind gut vorbereitet, aber schon etwas nervös“, erzählte Elisabeth Riegler kurz vor ihrem Auftritt. Sie leitet seit 2021 gemeinsam mit Tanja Schneider-Karch die All-Stars-Band. Die Bandmitglieder führten stolz das Medley der All Stars auf sorgten mit ihrer Darbietung für tosenden Applaus.

Das Kinderorchester, geleitet von Markus Ellensohn, spielte zwei Stücke für die zahlreich erschienen Eltern, Freunde, Verwandte und Vertreter der Politik. Es folgte die Jugendsinfonietta mit dem Stück „Apache“. Sinfonietta-Mitglied Johanna Berchtold (10) beschrieb ihren Auftritt folgendermaßen: „Vor dem Auftritt bin ich schon etwas nervös. Das Gefühl danach, wenn alles gut gegangen ist, ist jedoch wunderschön“, sagte die junge Musikerin, die seit Herbst mit dem Cello in der Jugendsinfonietta spielt. „D’Luschnouar Tanzlmusig“ führte die „Munti Polka“ und das Stück „Z’Luschnou duss am jôngö Rhin“ auf, ehe dann die Sinfonietta, geleitet von Marcus Hartmann, den finalen Auftritt einläutete. Die Musikschüler demonstrierten eindrücklich, was sie in ihrem Unterricht gelernt haben und wurden dafür mit wohlwollendem Applaus belohnt. bvs