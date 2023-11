Bühne frei für Hetz und Petz

Die Oberschorbächler-Theatergruppe präsentierten ihren neuen Sketchabend im Pfarrsaal im Schoren.

„Was sozusagen ein bisschen aus der Not geboren wurde, scheint sich als Volltreffer erwiesen zu haben“, resümierte Gründungsmitglied Werner Berchtold erleichtert. Da für die Theatergruppe in Dornbirn heuer keine Bühne mit Vorhang zur Verfügung stand, entstand die Idee einfach einmal kurze Sketche mit typischen Begebenheiten und Anekdoten aus dem Alltag auf die Bühne zu bringen. Das Novum kam beim Publikum an. „Kurzweilig, originell und so viel, mit dem man sich identifizieren konnte, waren nur einige der tollen Rückmeldungen, die wir bekommen haben“, erklärte Beate Folie-Wohlgenannt nach der Vorführung. Auch sie gehört zu den Urgesteinen der Truppe und glänzte heuer wieder in gleich mehreren Hauptrollen in den Kurzstücken.