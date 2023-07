Bühne frei für eine musikalische Wohltat

Günther Lutz organisiert erneut ein Benefizkonzert für soziale Einrichtungen in Vorarlberg.

Dornbirn. Der Kartenexpress von Günther Lutz rollt in diesen Tagen auf Hochtouren. Der bekannte Konzertveranstalter ist aktuell wieder unterwegs, um Tickets für das nächste anstehende Benefizkonzert zu verteilen. „Auch wenn das vergangene Weihnachtskonzert eigentlich meine letzte große Veranstaltung sein sollte, hat es mich dann doch wieder gepackt. Das Organisieren und der Einsatz für die gute Sache machen mir einfach immer noch eine zu große Freude“, so der Dornbirner Pensionist lachend. In den letzten 30 Jahren hat er bereits zahlreiche Benefizkonzerte veranstaltet und damit hohe Erlöse für soziale Einrichtungen und bedürftige Kinder erzielt. So ganz aufhören mag und kann er noch nicht, „auch wenn die Organisation aufgrund meines Alters immer herausfordernder wird“, sagt er.