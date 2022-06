Bühne frei für die Musikmittelschule

Unter dem Motto „Sing mit“ hatte die Musikmittelschule Bergmannstraße zum Konzert geladen.

Dornbirn. Wie jedes Jahr haben die Schüler der Musikmittelschule kurz vor den Sommerferien Kostproben ihres Könnens gegeben. Heuer konnte das Abschlusskonzert wieder in großem Rahmen auf der Bühne des Kulturhauses stattfinden. Dem Motto „Sing mit“ wurden die musikalischen Schüler dabei mehr als gerecht – beim Auftritt des Gesamtchors sangen 120 Schüler und Schülerinnen gemeinsam auf der Bühne.

Für den musikalischen Leiter der Musikmittelschule Oskar Egle war es das letzte Schulkonzert – er wird nach diesem Schuljahr in Pension gehen. Seine 120 Schüler und Schülerinnen überraschten ihn mit dem eigens umgetexteten „Lügenlied“ (Fing mir eine Mücke heut/ungar. Volksweise). Seit Oskar Egle an der Musikschule unterrichtet, studiert er dieses Lied mit jeder ersten Klasse ein. Vom Publikum gab es dafür tosenden Applaus und Zugabe-Rufe. Diese gab es in Form von „In Vorarlberg“, komponiert von Reinhard Franz und dirigiert von Oskar Egle.