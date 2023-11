Bühne frei für die HTL Dornbirn

Kommende Woche finden wieder Tage der offenen Tür an der HTL Dornbirn statt.

Dornbirn. Für alle Interessierten, die einmal wissen möchten wie man als Wirtschaftsingenieur/in innovative technische Lösungen findet, sich als Chemieingenieur/in Verständnis für Natur und Umwelt erwirbt oder als Modedesigner/in Kreativität mit handwerklichen Fertigkeiten und Materialkenntnissen verbindet, ist kommende Woche an der HTL Dornbirn bestens aufgehoben. Vom 24. bis 25. November öffnet die Schule wieder ihre Türen, um über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

„Diese Tage sind nicht nur die perfekte Gelegenheit, allgemeine Informationen zu unserer Schule zu erhalten, sondern auch die drei Abteilungen kennenzulernen“, betont Direktor Michael Grünwald. Das Wirtschaftsingenieurwesen besteht aus den vier Zweigen „Betriebsinformatik“, „Industrial Engineering & Management“, „Logistik & E-Business“ sowie „Produktmanagement & Future Tecs“. Das Chemieingenieurwesen umfasst „Chemische Betriebs- und Umwelttechnik“ und „Textil- und Lebensmittelchemie“, die Abteilung Mode den Zweig „Modedesign und Grafik“. „Diese sehr unterschiedlichen Ausbildungsangebote haben aber alle etwas gemeinsam – sie wollen sich ganz im Sinne unseres Schulmottos ´Zukunft gemeinsam entwickeln´ darstellen“, so Grünwald.

Interessierte können auch heuer wieder mit Lehrpersonen an eigens dafür eingerichteten Infopoints ins Gespräch kommen und zusammen mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen von Führungen die Werkstätten, Labors und Ateliers besichtigen.

„Gemeinsame Zukunftsvisionen zu entwickeln ist für uns von zentraler Bedeutung – wir stellen uns immer wieder die Frage ´Was müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben, um in diesen dynamischen Zeiten nach der Ausbildung privat und beruflich erfolgreich zu sein?´“, so der Direktor. Somit sind kommende Woche alle neugierigen Zukunftsgestalterinnen und -gestalter herzlich eingeladen, einen Blick in die spannende Ideenwerkstatt der HTL Dornbirn zu werfen. (cth)