Bühne frei für das Saxophon

Saxophon-Schülerinnen der Musikschule Walgau brachten ihr Können zum Besten

FRASTANZ Das Saxophon erfreut sich großer Beliebtheit an der Musikschule Walgau. Ein Grund mehr, das Instrument in seiner Vielseitigkeit zu präsentieren. Jüngst hatte die Klasse von Jürgen Müller dazu in der Vorarlberger Museumswelt Gelegenheit.