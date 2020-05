Bücherei öffnet wieder seine Türen

Unter Einhaltung der bekannten Sicherheits- und Hygienevorschriften wird die Bücherei und Spielothek Mäder ab Dienstag, dem 19. Mai wieder ihre Pforten öffnen.

Mäder. Nach rund zweimonatiger Corona Pause ist das Team der Bücherei und Spielothek Mäder ab sofort wieder für alle Leseratten da. Dabei gibt es während des Büchereibesuches einige Regeln zu beachten, wie etwa ein Sicherheitsabstand von einem Meter oder das Tragen einer Mund-Nasen-Masken. Dazu dürfen sich maximal 14 Personen in den Räumlichkeiten aufhalten und es ist nur die Ausleihe und Rückgabe von Büchern und Medien erlaubt – kein längerfristiges Verweilen. Aufgrund dieser Tatsache bleibt auch das Bücherei-Café in Mäder derzeit noch geschlossen. Vorübergehend gelten bis 10. Juli folgende Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr, sowie Dienstag von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Donnerstag, von 14 bis 17 Uhr (Donnerstag, 21. Mai aufgrund des Feiertages geschlossen). Dazu können Bücher und Medien auch bequem von zu Hause im Internet reserviert und verlängert werden – mehr auf der Homepage der Bücherei unter www.buecherei-maeder.at. MIMA